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Spor

Erden Timur'dan Ali Koç'a cevap!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt verdi.

Sabah29 Haziran 2023 Perşembe 15:05 - Güncelleme:
Erden Timur'dan Ali Koç'a cevap!
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Sabah Gazetesi'nden Levent Tüzemen'e, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri hakkında konuştu.

Daha önce "Ligi bitirtmeyiz! Elimizde belgeler var, lig bitince açıklayacağız" sözleri hakkında konuşan Erden Timur, belge ve bilgilere dayalı açıklamalarını yapacağını vurguladı.

Erden Timur, Levent Tüzemen'e yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Şu seçimler bitsin, o Florya projesinde neler döndüğünü bir anlatalım" söylemine de cevap verdi.

Sarı-kırmızılı yönetici "Bir projenin böyle bir töhmet altında bırakılmaması, muhakkak açıklanması gerekiyor. Camia doğru bir projeyle ilgili itham altında bırakılıyor. Biz devletin malını satarak bir proje yapmıyoruz. Mecidiyeköy'deki arsa bizim tapulu malımızdı ve geçmişte bunu eski başkanımız Alp Yalman aldı. Biz Florya'daki boş arazileri 1 milyar 85 milyon + KDV'ye satın aldık." ifadelerini kullandı.

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