Erden Timur'dan Ali Koç'a cevap!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Sabah Gazetesi'nden Levent Tüzemen'e, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri hakkında konuştu.

Daha önce "Ligi bitirtmeyiz! Elimizde belgeler var, lig bitince açıklayacağız" sözleri hakkında konuşan Erden Timur, belge ve bilgilere dayalı açıklamalarını yapacağını vurguladı.

Erden Timur, Levent Tüzemen'e yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Şu seçimler bitsin, o Florya projesinde neler döndüğünü bir anlatalım" söylemine de cevap verdi.