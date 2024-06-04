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Spor

Galatasaray'da bir devrin sonu! Erden Timur görevi bıraktığını açıkladı

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunuyor. Timur, Galatasaray'daki görevine devam etmeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

4 Haziran 2024 Salı 11:07 - Güncelleme:
Galatasaray'da bir devrin sonu! Erden Timur görevi bıraktığını açıkladı
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erden Timur'un açıklamaları:

"KOLAY BİR BASIN TOPLANTISI OLMAYACAK"

"Kolay bir basın toplantısı olmayacak tabii. Elimde olmayan nedenlerden dolayı 1 aydır, belki 1 ayı daha geçkindir gündemi meşgul ettiğim için kamuoyundan özür diliyorum."

"O AN MÜMKÜN DEĞİLDİ"

"Ben şampiyonluktan 1-1.5 ay önce başkanımıza konuyu ilettim. Yönetim listesi verilmeden önce, yönetimde olmamla ilgili kendi talebini iletince, yakın çevreme de söylüyorum, o zaman ilettim. Şampiyonluk yarışı olduğu için bunu o an söylemek mümkün değildi."

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI VARDI"

"Bir şampiyonluk yarışı vardı, Florya'yı herhangi bir şekilde etkilememek gerekiyordu. Sportif AŞ'deki görevimiz devam ediyor demek durumundaydık."

"LİMON SIKMAK İSTEMEDİM"

"Sonrasında da şampiyonluğu kutlama sevinci vardı. Ona da limon sıkmak istemedim. Yazılı açıklayacaktım cuma günü. Perşembe günü başkan liderliğinde transfer toplantısı oldu. Onun akabinde acil bir konu da konuşuldu, takip ettiğim sponsorluk meselesi vardı. Hemen yazılı bir şey yapmayayım dedim, cuma günü akşam bilinçli bir sosyal medya kampanyası başladı. Akabinde basın toplantısı yapmaya karar verdim."

"ZARAR VERDİĞİMİ BİLE BİLE DEVAM ETMEM GEREKİYORDU"

"Konu şuna döndü, nazlandı falan. Öyle olmadı. İzah edeceğim. Şampiyonluk gününe kadar kimse böyle bir şey diyemezdi. Reddederdim. Şampiyonluk en önemli şey. 2 gün sonra açıklayabilirdim ama öyle değil. Süreç uzadıkça zarar verdiğimi bile bile devam etmem gerekiyordu. Yazılı açıklamadan basın toplantısına dönmemin nedeni bana gönderilen şahsi mesajları, okusanız ağlarsanız, bunlar camiadan önemli insanlar, özellikle göndermişler. sosyal medyadaki bol takipçili hesaplara, bu şeyleri göndererek, biz kaç yaşında insanlarız, bizleri de reddediyor, bu işin altında başka bir iş var diye herkese bir servis."

"TANIMADIĞIM İNSANDAN ÖĞRENDİM BUNU"

"Allah'ın işi ya bu, tanımadığım insandan öğrendim bunu. Onlara yakın birisi herhalde, bilmiyorum. İnsani değerlere değer veren biri. Hep bu insanların içerisindeyim, herhalde 1 yılı aşkındır olumlu hiçbir şey duymadım abi, sen bize şeytan gibi anlatılıyorsun dedi. Bu maksatlı şeyi gördükten sonra ben anlatayım dedim."

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