Erden Timur'dan bir bomba daha! Angel Di Maria...

Galatasaray bir yandan ara transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sezon sonu için büyük ses getirecek hamlelere hazırlanıyor..

Birçok dünya yıldızını kadrosunda barındıran Aslan, çok konuşulacak bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.

Fotomaç'ın haberine göre şampiyonluk yarışında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Di Maria için harekete geçti..

"Transfer sihirbazı" olarak adlandırılan Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, transferde başrolü oynuyor.

Temmuz ayında Paris Saint Germain'den Juventus'a transfer olan Arjantinli kanat oyuncusu, 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Ancak Di Maria Juventus'ta yaşanan sıkıntılı dönem sonrasında yaptığı açıklamada; "En kötü zamanda Juve'ye geçtim" diyerek bir anlamda ayrılık sinyali verdi.

Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Di Maria için ön çalışmalara başlayan Timur, 34 yaşındaki kanat oyuncusuna sarı-kırmızılı formayı giydirmek istiyor.

Di Maria'nın, vatandaşı Icardi'ye şimdiden Galatasaray'la ilgili sorular sorduğu sızan bilgiler arasında.