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Spor

Erden Timur'dan Icardi açıklaması

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu seçiminin ardından açıklamalarda bulundu.

22 Haziran 2023 Perşembe 16:31 - Güncelleme:
Erden Timur'dan Icardi açıklaması
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Galatasaray'da transferi yürüten isimlerden biri olan Timur, bu konuda da konuştu.

Erden Timur, kendisine yöneltilen, "Icardi ile devam mı?" sorusuna, "Çabamızın tarifini anlatamam. Türk futbolu adına değer. Galatasaray adına çok büyük bir değer. Her yolu deniyoruz. Suudi Arabistan realitesi var. Bir önceki sene de yüzde 1 ihtimal ile başladı. Neticeye erdirmek için her şeyi yapacağız. Mauro'nun burayı istemesi önemli bir avantaj. İnşallah son sözü başkanımız söyleyecek, ne gerekiyorsa yapacağız" cevabını verdi.

Erden Timur, ayrıca, "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Kadromuzu kuvvetlendirmek istiyoruz. Sonsuz çabamız var. Bir de Suudi Arabistan realitesi var. İhtimal olarak Suudi Arabistan realitesini düşündüğümüzde çok yüksek bir ihtimal değil." sözlerini sarf etti.

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