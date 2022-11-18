Erden Timur'dan ocak harekatı! Cengiz Ünder sürprizi...

Ocak ayı transfer dönemini iyi geçirmek isteyen Galatasaray, transfer listesini belirledi.

Listenin ilk sırasında Cengiz Ünder var. Marsilya'da mutsuz olan Milli futbolcuyu Galatasaray'a getirmek isteyen Erden Timur, hem oyuncuyla hem de kulübüyle temasa geçti.

Şu sıralarda A Milli Takım kampında yer alan Cengiz'in yeşil ışık yakmasıyla işi kulüpler düzeyine taşıyan Timur, yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamanın hesapları içinde.

Galatasaray'da hedef, satın alma maddesini uygun şartlarda kontrata ekleterek, sezon sonunda mutlaka Cengiz'in bonservisini de kulübe kazandırabilmek.

İgor Tudor'un takıma katılması ile birlikte forma süresi iyice düşen Cengiz Ünder'in olursa ocak ayında, olmaz ise sezon sonunda kesin olarak ayrılması bekleniyor.