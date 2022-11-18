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  • Erden Timur'dan ocak harekatı! Cengiz Ünder sürprizi...
Spor

Erden Timur'dan ocak harekatı! Cengiz Ünder sürprizi...

Sezon başı sükseli transferler ile futbol kamuoyunu şaşkına çeviren Galatasaray, ocak ayında da bu formunu devam ettirecek gibi duruyor. Marsilya'da forması azalan milli yıldız Cengiz Ünder için harekete geçileceği iddia edildi.

Fanatik18 Kasım 2022 Cuma 10:51 - Güncelleme:
Erden Timur'dan ocak harekatı! Cengiz Ünder sürprizi...
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Ocak ayı transfer dönemini iyi geçirmek isteyen Galatasaray, transfer listesini belirledi.

Listenin ilk sırasında Cengiz Ünder var. Marsilya'da mutsuz olan Milli futbolcuyu Galatasaray'a getirmek isteyen Erden Timur, hem oyuncuyla hem de kulübüyle temasa geçti.

Şu sıralarda A Milli Takım kampında yer alan Cengiz'in yeşil ışık yakmasıyla işi kulüpler düzeyine taşıyan Timur, yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamanın hesapları içinde.

Galatasaray'da hedef, satın alma maddesini uygun şartlarda kontrata ekleterek, sezon sonunda mutlaka Cengiz'in bonservisini de kulübe kazandırabilmek.

İgor Tudor'un takıma katılması ile birlikte forma süresi iyice düşen Cengiz Ünder'in olursa ocak ayında, olmaz ise sezon sonunda kesin olarak ayrılması bekleniyor.

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