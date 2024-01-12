İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2024 Cuma / 2 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0978
  • EURO
    32,9467
  • ALTIN
    1987.35
  • BIST100
    8060.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erden Timur'dan Sacha Boey açıklaması
Spor

Erden Timur'dan Sacha Boey açıklaması

Galatasaray'da sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Sacha Boey'in durumuyla ilgili açıklama yaptı. Erden Timur, başarılı oyuncunun transferi konusunda 'Sacha Boey bu hafta idmanda olacak. Satış gibi bir şey yok. En ufak bir boşlukta manipülasyon üretiliyor.' dedi.

12 Ocak 2024 Cuma 16:00 - Güncelleme:
Erden Timur'dan Sacha Boey açıklaması
ABONE OL

Galatasaray'da sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Sacha Boey'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"NEDEN KONUŞMUYORSUNUZ?"

"Konuşsan suç, konuşmasan suç! Geçen sene hakemle ilgili 3 defa konuştum. Algı manipülasyonu hep bu tip şeyler için yapılıyor. İki ay önce ekrana çıktım, neler yapılması gerektiği için bir çok öneri sunduk. Sonra yaşananlar da malum. Bu gerginliğin azaltılması için temizlik olması gerektiğini söyledik. 'Nerede, nerede?' diye algı yaratılıyor. Geçen sene de dört ayda bir kere konuşmuşum. En son iki ay önce konuştum zaten. Bizim tek amacımız kenetlenmek. Galatasaray tüm zorlukları böyle aştı. Bu tip şeyler söylenti. Daha çok iletişim kurabiliriz. Daha çok iletişim kurunca da 'Neden?' deniyor."

"ORTAM GERGİN! BİR SÜRÜ ŞEYİ YUTUYORUZ"

"Kendimizi taraftara sevdirmek için konuşabiliriz. Ancak zaten ortam gergin. Bizim görevlerimiz Galatasaray'ın hakkını savunmak. Başkanımız 'YA düzgün yönetin ya da gereğini yapın' dedi. Biz her türlü mecrada mücadelemizi vereceğiz. 17-18 yaşında çocukları yanlış yönlendirirsek, birbirlerine bir şey yapabilirler. Konuşursak gerginlikler olacak. Bir sürü şeyi yutuyoruz."

"SACHA BOEY'İN SATIŞI YOK"

"Sacha Boey bu hafta idmanda olacak. Satış gibi bir şey yok. En ufak bir boşlukta manipülasyon üretiliyor. "Yok böyle bir teklif' mi diyelim. Bazen bazı şeyleri transfer döneminde bırakmak gerekiyor, bunun faydaları da oluyor."

"MAURO ICARDI NEDEN TATİLDE?"

"Mauro Icardi, Süper Kupa maçında maskeyle oynayacaktı. Sonra dinlendirilecekti. Ayağına kök hücre tedavisi uygulanıyor. Dinlendirmede ağrılarının bir kısmı devam edecekti. Gitmedne bize yazdı. 'Eşimin kontrolleri için yanında olabilir miyim?' dedi. Antrenman yapamayacak, iğneden sonra dinlenmesi gerek. Çocukları burada. Özverili oyuncularda, bir de hassas durumu olan oyunculara hocaların yanında olması yanlış değil. Icardi, Süper Kupa'da ekstra oynama isteğiyle maskeyle çıkacaktı."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.