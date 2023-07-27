Timur, Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki'nin Wilfried Zaha transferiyle ilgili sözlerine de cevap verdi.

Erden Timur, "Açıklanan bu rakamların içerisinde sponsorluk kısmı da var. Bir de oyuncunun kendi haklarıyla ilgili sponsorlukla anlaştığı ekstra kısımlar var. Her şeyin parayla ilgili olduğu düşünülüyor. Geçtiğimiz seneki kadro Şampiyonlar Ligi diye söyleniyor tabii ki etkisi var ama geçen seneki kadromuzda Avrupa maçı bile yoktu. O insanlar projeye ikna oldu. Maaşları çoğunun 100-150 bin euro mevcut maaşında fazlaydı, bazılarının mevcut maaşından azdı. Bunların hepsi rakamlarla ortada. Biz salt şeyi para olan kişinin takım içinde olmasını istemiyoruz. Onu söyleyebilirim. Zaha da da sponsorluklar olacak. Oyuncuyla birebir sponsorluk konusu da var. Çok büyük rakamlar konuşuluyor. Hiç öyle şeyler değil. Bizim toplam rakam açıkladığımız çerçeve. Her şeyi paraya göre karar veriyor düşüncesi çok yanlış" dedi.

"BÖYLE ŞEYLERİ AÇMASINLAR!"

Selahattin Baki'nin sözleri hatırlatılan Erden Timur, "Selahattin Baki'nin açıklamaları doğru bir şey değil. Kendi taraftarlarına şey yapıyorlar. Biz Zaha transferinden sonra bir şey demedik. Demeyi de doğru bulmuyoruz. Zaniolo transferinden sonra da oldu bu. Zaha'ya da başladılar, sakatlık falan diye. Geçen sefer de oldu. Sebastian Szymanski Florya'ya falan hiçbir şekilde gelmedi. Menajeri yazılı bir açıklamayla yalan olduğunu açıkladı. Kampta söylemiştim, Szymanski iyi bir oyuncu. 8-10 milyon bonservis de verilir ama belirli bir bonservisi verdiğiniz oyuncu genç yaştaysa maaş skalasının üstüne bir şey verince, o maaşla satmak çok zor. Biz o yüzden belirli bir maaş şeyinin üzerine çıkamadık. Onu söyledik. Bende yazılı bir şey, "Biz bu maaşı veremeyiz" diye. Ondan sonra da bitmiş. Oyuncu Florya'ya geldi falan o işler doğru şeyler değil. Zaha'da olanları anlatmak istemiyorum. Böyle şeyleri açmasınlar. Geçen sene sabrettim. Daha sonra belgesiyle gösterdim. Sürekli gerginliği beslemek doğru değil. Herkesi bu anlamda biraz daha sakin olması gerekiyor." diye cevap verdi.

SELAHATTİN BAKİ NE DEDİ?

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Zimbru ile oynanan maçın ardından Galatasaray'ın Wilfried Zaha transferi için, "Bu oyuncuyu sanki bir transfer çalımı atmışlar gibi zafer sarhoşluğuna bürünüp, bizi ve camiamızı küçük göstermeye çalışıyorlar. Kafaya kafaya gelirsek Szymanski'de olduğu gibi Florya'nın kalbine gider, o futbolcuyu alır Kadıköy'e getiririz ve çubukluyu giydiririz" sözlerini kullanmıştı.