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Spor

Erden Timur'dan transfer harekatı! İtalya ve Polonya çıkarması

Galatasaray, bu sezon Erden Timur önderliğinde yaptığı transferler ile kamuoyunda büyük ses getirdi. Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan Aslan'da rota İtalya ve Polonya'ya çevrildi. İşte detaylar...

Fanatik27 Mart 2023 Pazartesi 11:41 - Güncelleme:
Erden Timur'dan transfer harekatı! İtalya ve Polonya çıkarması
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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Genç ve yetenekli isimleri keşfedip bu oyunculardan ciddi gelirler elde etmeyi planlayan Cim Bom, rotayı İtalya ve Polonya'ya çevirdi.

SAĞ BEKE SÜRPRİZ ADAY: OLA AINA

Bu sezon sağ bekte gösterdiği performans ile bu bölgede rakiplerine açık ara fark atan Sacha Boey'in, sezon sonunda yüksek bir bedel ile satılma ihtimali bulunuyor. Bu doğrultuda alternatif isim arayışlarına başlayan Cim Bom'un gündemine sürpriz bir isim geldi. İtalya Serie A ekiplerinden Torino forması giyen Ola Aina'nın izlemeye alındığı öğrenildi. Boey'in olası bir satışında 26 yaşındaki Nijeryalı yıldızın transfer edilmesi gündemde.

MICHAL SKORAS'A YAKIN TAKİP

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, flaş bir ismi takibe aldı. Sarı-Kırmızılı kulübün scout ekiplerinin, Polonya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Michal Skoras'i izlediği belirtildi.

PERFORMANSI BEĞENİLDİ

3-1 kaybedilen maçta 1 asist yapan yıldız oyuncunun performansının beğenildiği belirtildi. Ülkesinde Lech Poznan forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor.

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