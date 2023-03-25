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Spor

Erden Timur'dan transfer itirafı! ''Hakim Ziyech'i 3 dakikayla yetiştiremedik''

Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, transfer için de konuştu. Zaniolo transferinin perde arkasını anlatan Erden Timur, Hakim Ziyech'i 3 dakika ile kaçırdıklarını söyledi. İşte detaylar...

25 Mart 2023 Cumartesi 15:05 - Güncelleme:
Erden Timur'dan transfer itirafı! ''Hakim Ziyech'i 3 dakikayla yetiştiremedik''
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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, mali genel kurulda açıklamalarda bulundu.

Timur, Nicolo Zaniolo transferi için, "Nicolo Zaniolo'yu biz almadan 6 gün önce Bournemouth'a satılmıştı 30 milyon euro karşılığında. Son gece, 5 yıl vadeyle, ilk ödemesi kasım ayında olmak üzere, yarı fiyatına aldık, 15 milyon euro'ya aldık." diye konuştu.

Transfer konusunda bir itirafta da bulunan Erden Timur, "Nasıl aldık diye şey yaparsak, biz transferin son gününde şöyle bakıyorduk, ya oyuncunun son anda vazgeçtiği ya da kulübün son anda vazgeçtiği. Öyle durumlarda travmatik bir şey oluyor. Oyuncu kulübe, kulüp oyuncuya küsüyor. 2 tane oyuncu bulduk. Bir tanesi kulübünde kaldı. 3 dakika farkla kulübü yetiştiremedi bu da Hakim Ziyech'ti. Chelsea, 3 dakika ile yetiştiremedi, kaldı. Diğeri de Zaniolo'ydu. Seneye de sözleşmesi dolacağı için, seyircisi evi bastığı için, Roma'yı terk ettiği için 30 milyon euro'luk oyuncuyu 15 milyon euro'ya aldık. Cebimizden de bir kuruş çıkmadı. Mantığını da anlattım. 6 ay oynamayacaktı Roma'da. Bir sene sözleşmesi kalmış oluyordu. 6 ay oynamamış ve son senesi kalmış bir oyuncuyu 30 milyon euro'ya satamayacaklardı. Bizim de transfer dönemimiz uzun olduğu için böyle oldu." ifadelerini kullandı.

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