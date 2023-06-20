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Spor

Erden Timur'dan yeni Icardi hamlesi

Galatasaray yönetimi takımda kalmasını istediği Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ediyor.

20 Haziran 2023 Salı 11:51 - Güncelleme:
Erden Timur'dan yeni Icardi hamlesi
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Galatasaray, Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'ye yıllık 7.5 milyon Euro önerdi. Suudi Arabistan'dan gelen 25 milyon euroluk teklife karşın Arjantinli yıldız futbolcudan vazgeçmiş değil.

ICARDİ İSİMLİ MİNİĞİN KİMLİĞİNİ GÖNDERDİ

Bir Galatasaray taraftarının, oğlunun adını Icardi koyması üzerine Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur minik bebeğin kimliğini Arjantinli yıldıza gönderdi.

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE GÖREMEZSİN"

Mesajında "Bunu dünyanın hiçbir yerinde göremezsin. Galatasaray seni, sen Galatasaray'ı çok sevdin" diyerek bu transferi olumlu sonuçlandırma girişimlerine devam etti.

  • Icardi
  • Erden Timur
  • konuşma

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