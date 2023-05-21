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Spor

Erden Timur'un Icardi planı! gGeleceği belli oluyor

23. şampiyonluğuna adım adım ilerleyen Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosu da belli oluyor. Sezon başında Paris St. Germain'den kiraladığı yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin bonservisini almak istiyor. Sarı-kırmızılıların, bu transferi sonuçlandırması için Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'a tam yetki verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

21 Mayıs 2023 Pazar 11:39 - Güncelleme:
Erden Timur'un Icardi planı! gGeleceği belli oluyor
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Galatasaray'ın, yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin menajeriyle İstanbul'da günlerdir kıran kırana bir pazarlık halinde olduğu belirtildi. Erden Timur yeni sezon öncesi ilk transfer bombasını Mauro Icardi'nin bonservisini alarak patlatmak istiyor.

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da Mauro Icardi hareketliliği yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini almak adına günlerdir temaslarını sürdürüyor.

Haftalardır PSG ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın, Mauro Icardi'nin menajerini de kıskaca aldığı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Icardi'nin temsilcisiyle İstanbul'da günlerdir pazarlık halinde.

Sezon başında yaptığı yıldız transferlerle adından söz ettiren Erden Timur, 2023-24 sezonu öncesi de ilk ses getirecek transferini Mauro Icardi'nin bonservisini alarak yapmak istiyor.

Başkan Dursun Özbek de Icardi'nin bonservisini almayı transferde bir numaralı gündem maddesi olarak belirledi. Başkan Özbek, konuyla ilgili Erden Timur'a tam yetki verdi.

Erden Timur'un transfer için tüm imkanları seferber ettiği ve şartlar sağlandığı gibi anlaşmayı tamamlamayı hedeflediği bildiriliyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 22 maça çıkan Mauro Icardi 19 gol, 7 asistlik katkı verdi.

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