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Spor

Erdinç Sözer: 9. maçımızı yaptık ve yine yenilmedik

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA18 Aralık 2021 Cumartesi 23:06 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 23:06
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözer, maç içerisinde kendi oyunlarını parça parça oynayabildiklerini belirtti.

Pozisyonlar yakaladıklarını ve bunları değerlendiremediklerini vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

"Avantajımızı maç sonuna kadar sağlamak isterdik. 85'te kornerden yediğimiz gol bizi üzdü. Galibiyet için geldik, galibiyet için oynadık. Net pozisyonlarımız vardı, onları değerlendirebilseydik ikinci golü bulabilirdik. Şimdilik memnunuz. 9. maçımızı yaptık ve yine yenilmedik. Burada 2 puan bıraktık. Gelecek maç için hazırlanacağız."

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