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Spor

Erdinç Sözer: Avantajla ikinci maça gideceğiz

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla mağlup eden Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer maç sonu açıklamalarda bulundu.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 23:34 - Güncelleme:
Erdinç Sözer: Avantajla ikinci maça gideceğiz
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, uzatma dakikalarında buldukları golle çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sözer, "Çok önemli bir maçtı, çok değerli bir kupa için mücadele ediyoruz. Tur atlayınca ve finalde de kazanınca Avrupa kupası yolu açılıyor. Bu değeri gördük, iki takım da çok kazanmak istedi. Maça çok iyi başladık. Üçüncü dakikada attığımız gol ofsayttan verilmedi, İlk yarıda oyunun kontrolü bizdeydi. Ahmet hatası sonucunda kırmızı kart gördü, ikinci yarı 10 kişi oynadık. İkinci devre 4-4-1 taktiksel düzeninde mücadele ettik. Giren oyuncularımızın katkısı ve kontra ataklarla pozisyonlara girdik. Güzel bir golle maçı kazandık. Çok çok önemli galibiyet ve avantajla ikinci maça gideceğiz. Daha turu atlamadık, ona göre hazırlanmamız gerek. Maçı avantajlı bitirmek çok önemliydi. Sonuçta bu maçta istediğimizi aldık." ifadelerini kullandı.

Erdinç Sözer, "Okaka uzun süre sonra bugün yedekler arasında yer aldı. Okaka'yı Galatasaray maçında sahada görebilir miyiz?" sorusuna ise, "Bir haftadır takımla çalışıyor, idmanlara düzenli katılıyor. Okaka, gelecek maçlarda bir opsiyon olarak elimizde olacak." yanıtını verdi.

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