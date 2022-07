Erdinç Sözer: Biz her zaman hedefli bir takım ve kulübüz

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1-1'in rövanşında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı 1-0 yenerek turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Netanya Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sözer, mücadele gücü yüksek bir maç oynadıklarını belirtti.

Sözer, "Netanya da kuvvetli bir takım, onlara da saygı duymak gerekiyor. Onlar da pozisyon buldu. Beklediğimiz gibi çok mücadeleli bir maç oldu. Tur atladığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Takımı yeni bir rakibe ve yeni bir maça hazırlamaya yarından itibaren başlayacaklarını aktaran Sözer, Maccabi Netanya'yı da oynadıkları "candan, kalpten" futboldan dolayı tebrik etti.

Sözer, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki hedeflerine ilişkin ise "Biz her zaman hedefli bir takım ve kulübüz. Ligde olsun Avrupa'da olsun maçtan maça, turdan tura gitmek istiyoruz. Her maçta her şey olabilir. Biz her maçı, her etabı kazanıp belirli bir duruma gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadronun tamamına güvendiklerini belirten Erdinç Sözer, herkesin bireysel yeteneklerinden faydalanarak kadro kurmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.