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Spor

Erdinç Sözer: Bu bir başlangıç

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, maç sonu açıklamalarda bulundu.

15 Ekim 2021 Cuma 22:53 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 22:53
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Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Beşiktaş'ı 3-2 yendikleri maçın ardından konuştu.

Önemli bir zafer kazandıklarını kaydeden teknik adam, "Çok zor olacağını biliyorduk, elimizden gelen her şeyi takım verdi. Topu tutmaya, savunmaya, oynamaya takımı hazırladık ve bunu çok iyi yaptık. Takım beklediğimizi karşıladı. Beşiktaş'ın baskısı yüksek, galibiyet çok değerli" dedi.

Eski günlere dönüp dönmedikleri sorulan antrenör, "O ruhu taşımak istiyoruz, o ruhu hocamız Emre taşıyor. O ruhu vermek istiyoruz. Daha dominant, daha topa sahip olarak oynamak istiyoruz. Bu bir başlangıç. Bu galibiyet bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

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