Erdinç Sözer: Çok değerli bir galibiyet oldu

AA 24 Ekim 2021 Pazar 19:13 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 19:13

Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Sözer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk 15 dakikanın kendileri için çok zor geçtiğini dile getirdi.

Antalyaspor'un bu süreçte çok büyük bir mücadele verdiğini belirten Sözer, "Bize baskı uyguladılar. Onların baskısı karşısında çözüm bulduktan sonra oyuna sahip olduk. Bulduğumuz pozisyonlarda da gol atmayı başardık. Beşiktaş maçının ardından ikinci adımı atmak istedik. 2'de 2 yaptık. Bizim için çok değerli bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

Takım olarak iyi savunma da yaptıklarını aktaran Sözer, son dakikalarda rakibin ataklarını güzel karşıladıklarını sözlerine ekledi.