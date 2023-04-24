İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2023 Pazartesi / 4 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4015
  • EURO
    21,4424
  • ALTIN
    1241.32
  • BIST100
    5022.79
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erdinç Sözer: Deplasmanda kazandığımız için mutluyuz
Spor

Erdinç Sözer: Deplasmanda kazandığımız için mutluyuz

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Giresunspor'u 4-2'lik skor mağlup eden Başakşehir'in yardımcı teknik direktörü Erdinç Sözer maç sonu açıklamalarda bulundu.

IHA24 Nisan 2023 Pazartesi 20:25 - Güncelleme:
Erdinç Sözer: Deplasmanda kazandığımız için mutluyuz
ABONE OL

Medipol Başakşehir Yardımcı Teknik Direktörü Erdinç Sözer, Giresunspor maçı sonrası kazanılması gereken önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, konuk olduğu Giresunspor'u 4-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Yardımcı Teknik Direktörü Erdinç Sözer, "Beklediğimiz bir mücadele oldu. İlk yarı çok iyi taktiksel deplasman maçı yaptık. İkinci yarı farklı bir Giresunspor bekliyorduk ve beklediğimiz gibi oldu. Dirençli ve atak oynadı biz de direnmeye çalıştık. çok gol kaybettik. Pozisyonları değerlendiremedik ancak bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Uzun zamandır deplasmanda kazanamıyorduk. Bu deplasmanda kazandığımız için mutluyuz. Takımımızı bu maç göre hazırlandık" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.