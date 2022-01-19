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Spor

Erdinç Sözer: Elimizden geleni yapmaya çalıştık

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 2-1 yenilen Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 21:25 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 21:25
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 1-0 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, duran toptan yedikleri golle sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını ve yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Sözer, maçın ardından yaptığı açıklamada, Ahmet Çalık'ın kaybının herkesi etkilediğini belirterek, Çalık'a Allah'tan rahmet diledi.

Kayserispor ile zor bir maça çıktıklarını anlatan Sözer, şunları kaydetti:

Kayserispor'u tebrik etmek lazım ellerinden geleni yaptılar. Biz de son dakikalara kadar elimizden geleni yapmaya çalıştık. İlk devre istediğimiz futbolu oynamaya çalıştık ama oynayamadık. Hızlı oynamaya çalıştık ama yavaş oynadık. Gol pozisyonuna girmek için topu daha öne taşımamız lazımdı. İkinci devre daha hızlı oynamaya çalıştık. En güçlü oyunumuzu oynarken, bir top kaybından faul yaptık. Duran toptan gol yedik. Daha sonra tüm gücümüzle öne çıktık. Gol pozisyonu yakaladık, bir topumuz direkten döndü üzgünüz. Göztepe maçına hazırlanacağız.

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