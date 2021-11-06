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Spor

Erdinç Sözer: Galibiyete çok seviniyoruz

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Başakşehir'de yardımcı antrenör Erdinç Sözer, maç sonu açıklamalarda bulundu.

AA6 Kasım 2021 Cumartesi 18:54 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 18:54
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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Erdinç Sözer, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Sözer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Karşılaşmanın zorlu geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Galibiyete çok seviniyoruz. Pozisyonlara girdik, değerlendiremediğimiz pozisyonlar da oldu. İlk golü bulduktan sonra kapılar açıldı. Oyuncularımı kutluyorum. Futbolcularımız her zaman bu isteği ve motivasyonu gösterdiği için tebrik ediyorum. Ayrıca oynadığımız futbola seviniyoruz. İlk günden bu yana söylüyoruz, topa sahip olmak istiyoruz. Bunu günden güne daha iyi yapıyoruz. Onun için çok mutluyuz."

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