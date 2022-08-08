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Spor

Erdinç Sözer: Hem sonuçtan hem de oyundan dolayı çok mutluyuz

Süper Lig'in ilk haftasında evinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4-0 yenen Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA8 Ağustos 2022 Pazartesi 23:23 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, farklı galibiyetten çok iyi oyundan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sözer, "İlk maçımızda bu galibiyeti almak bizi çok mutlu etti. 4-0'dan ziyade, istediğimiz futbolu sahaya yansıtmak önemliydi. Göreve geldiğimizden bu yana her maçı kazanmak istiyoruz. Bu kulübün içinde de oyun sistemimizi geliştirmek istiyoruz. Bugün çok mutluyuz. Hem sonuçtan hem de oyundan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Sözer, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda oynadıkları Breidablik maçına göre ilk 11'de 6 değişiklik yapmaları hakkında ise, "3 günde 1 maç yapınca bütün kadromuzu değerlendirmemiz gerekiyor. Sezon başında kadromuzu genişlettik ve oyuncularımıza güveniyoruz. Ne gerekiyorsa sahaya koymaya çalışıyoruz. Geldiğimizden bu yana günden güne çalışıyoruz ve her futbolcumuz istediğimiz oyunu sahada oynamaya çalışıyor. Emre hocanın ve teknik ekibin felsefesi bu şekilde." şeklinde konuştu.

Erdinç Sözer, "Forvet transferi yapacak mısınız?" sorusuna, "Kadromuzdaki pozisyonlar belli. Patryk Szysz hem hücum hem kanat oynayabiliyor. Okaka son maçta çok şey yaptı. Bu kez daha yorulmamış bir oyuncu gerekiyordu. Yeni bir oyuncu da aramıza katılırsa onu da değerlendireceğiz." yanıtını verdi.

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