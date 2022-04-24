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Spor

Erdinç Sözer: İstediğimiz futbolu oynadık

Süper Lig'in 34. haftasında evinde Hatayspor'u 3-0 yenen Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA24 Nisan 2022 Pazar 19:06 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, güzel bir futbolla galip geldiklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdinç Sözer, "Çok önemli bir maçtı. Sezonun sonuna geliyoruz, her maç, final maçı oluyor. Sezonun finalinde herkes hedeflerinin peşinde koşuyor. Güzel bir galibiyet aldık. Pas oyunuyla istediğimiz oyunu oynadık. Çok pozisyon yakalamamız, 3-0 galip gelmemiz bize çok yakıştı. İstediğimiz oyunu deyince pozisyon oyunun hep öne oynamak istiyoruz, pas yapmak istiyoruz. Bu tehlikeli bir oyun, çünkü pas kaybında büyük alanlar açılıyor. Mücadeleden dolayı tüm takımı tebrik ediyorum. Baskı yaptık, geri dönüşleri hızlı yaptık. 90 dakikada rakibe yalnızca iki şans tanıdık. İstediğimiz futbolu oynadık. Çok memnunuz. Çok güzel bir galibiyet aldık. Avrupa kupalarında mücadele etmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kadroda olmayan Okaka'nın durumu hakkında da bilgi veren Sözer, "Okaka bu hafta bireysel çalıştı, yakın bir zamanda dönsün istiyoruz. İnşallah cuma günü yavaş yavaş takıma katılma imkanı olursa sonraki maçın kadrosuna alırız. Şu an mümkün gözükmüyor." şeklinde konuştu.

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