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Spor

Erdinç Sözer: Oyuncularımız iyi mücadele verdi ama hatalarımız cezalandırıldı

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaşan Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer maç sonu açıklamalarda bulundu.

20 Nisan 2023 Perşembe 00:34 - Güncelleme:
Erdinç Sözer: Oyuncularımız iyi mücadele verdi ama hatalarımız cezalandırıldı
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, ikinci golü bulamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sözer, bekledikleri gibi bir maç geçtiğini belirtti.

Maçı kazanabilecek fırsatları yakaladıklarını aktaran Sözler, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'yi iyi analiz etmiş, iyi hazırlanmıştık. Elimizdeki mevcut oyuncularla 70 dakika güzel bir maç yaptık. Öne geçtik, 2-0'ı bulabilirdik. Orada maç bitecekti ama o golü bulamadık. Son 10 dakikada ve uzatmada hatalar golleri yersin. Bunu kendimize yazmamız gerekiyor. Oyuncularımız iyi mücadele verdi ama hatalarımız cezalandırıldı. Çizgi üstünde aynı şekilde 2 gol yedik. Bu bizi çok üzdü. 70. dakikada yediğimiz kırmızı kartı hak etmediğimizi düşünüyorum."

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