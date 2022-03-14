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Spor

Erdinç Sözer: Oyunumuzdan hiç memnun değiliz

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde evinde Antalyaspor'a 1-0 yenilen Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA14 Mart 2022 Pazartesi 19:40 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 19:40
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, hedefleri anlamında önemli bir maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözer, "Antalyaspor'u tebrik etmek gerek. 1-0 kazandılar. Maçın önemini biliyorduk ama istediğimiz neticeyi alamadık. Çok üzgünüz. Genel olarak oyunumuzdan hiç memnun değiliz. Maçın başında topa sahip olduk, oynadık, sonra savunma hatasında gol yedik. Topun peşinde koşmamız gerekti. İlk yarı Pizzi ile tek bir şansımız oldu. İkinci yarı önde bastığımız halde, çok pozisyon bulamadık. Bir tane Ravil Tagir'e şans geldi. Gol pozisyonumuz çok az oldu. Bu mağlubiyet bizi çok üzdü. Toparlamamız gerek. Analiz yapıp, Adana Demirspor maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Sakat oyuncuları hakkında bilgi veren Erdinç Sözer, "Hasan Ali Kaldırım ve Serdar Gürler'in MR'ları çekilecek. Neticelerini bekleyeceğiz. Youssouf Ndayishimiye bireysel çalışıyor. İnşallah Adana Demirspor maçında bize katılabilir. Durumuna bakacağız." şeklinde konuştu.

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