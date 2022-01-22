Erdinç Sözer: Sorumluluk bizde, maçı elimizden verdik

AA 22 Ocak 2022 Cumartesi 22:03 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 22:03

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini ve bu nedenle sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Sözer, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Göztepe'yi tebrik etmek gerek. İstediği oyunu oynamak istedi, ilk devrede bunu çözdük. Pozisyonlara girdik değerlendiremedik, taçtan gelişen atakta olmayacak bir gol yedik. İkinci devre daha baskılı, daha istekli öne doğru oynayıp çok pozisyona girdik. Beraberliği bulmak istedik. İkinci yarı 10 şut pozisyonu yakaladık, değerlendiremedik. Pozisyonları değerlendiremeyince, her zaman kontra ataktan ikinci golü yiyebilirsiniz ve kaybettik. Yine de takım son saniyeye kadar istek gösterdi ve bir gol attık, belli bir pozisyon daha yakalasak beraberliği bulabilirdik." ifadelerini kullandı.

Hakemin maç sonuna eklediği uzatma süresinin çok kısa olduğunu belirten Erdinç Sözer, "Bir konuda üzgünüm, 6 dakika uzatma gösterildi, iki-üç oyuncu sakatlandı. Bence çok kısa uzatıldı. Nasıl dakikaları hesaplıyorlar bilmiyorum, bence çok kısaydı. Bu konuda kızgın ve üzgünüz. Sorumluluk bizde, maçı elimizden verdik. Ceza sahasının etrafında pozisyonlara girince değerlendirmek gerek, değerlendiremezseniz kaybedersiniz." şeklinde konuştu.

Sözer, "Visca'nın yokluğunu hissediyor musunuz?" sorusuna ise "Visca çok değerli, kaliteli bir oyuncu. Böyle bir eksikliği her takım yaşar. Bitirici bir oyuncu. Çok pozisyona girdik, bizde de kaliteli oyuncular var. Pozisyonları değerlendiremedik." yanıtını verdi.

Erdinç Sözer, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyen Serdar Gürler'in ise Antalya kampında takıma katılacağını belirtti.