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Spor

Erdinç Sözer: Takım olarak kazanıp takım olarak kaybediyoruz

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA19 Mart 2023 Pazar 19:42 - Güncelleme:
Erdinç Sözer: Takım olarak kazanıp takım olarak kaybediyoruz
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VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir'de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer, son dakika yenilen gol nedeniyle mücadeleyi kaybetmiş gibi hissettiklerini belirtti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, kırmızı kart gören teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yerine teknik sorumlu Erdinç Sözer katıldı.

Mücadeleye çok arzulu, istekli ve motive başladıklarını belirten Sözer, verdiği mücadeleden dolayı takımı tebrik etti.

İlk yarıda yaşanan penaltı pozisyonunu da değerlendiren Sözer, "Bence penaltı değildi. Keny geliyor, bir teması var ama kollarıyla adamı itmiyor. Borini akıllı bir oyuncu ve bunu değerlendirdi. Hakem de penaltıyı verdi." ifadelerini kullandı.

Maçın ikinci yarısında hızlı oynadıklarını dile getiren Erdinç Sözer, sözlerini şöyle sürdürdü:

Güzel bir golle maçı kazanıyorduk. Bu nedenle takımı tebrik etmek gerekiyor. Ama son anda bir hatayla beraberlikle sahadan ayrılıyoruz. Takım olarak kazanıp takım olarak kaybediyoruz. Bugünkü maçı kaybetmiş gibi hissediyoruz. Güzel bir golle öne geçip gereksiz bir golle berabere kaldık, bu nedenle üzgünüz.

Sahada takım olarak mücadele ettiklerini ve takım olarak sonuç aldıklarını da ifade eden Erdinç Sözer, "Bu sezon Türkiye ve Avrupa'da çok iyi maçlara imza attık. Bir araya giriyoruz ve bunu değerlendirerek son 2 aya devam edeceğiz. İnşallah iyi neticelerle döneriz." diye konuştu.

Sözer, son olarak teknik direktör Emre Belözoğlu'nun devre arasında kırmızı kart görmesiyle ilgili şunları söyledi:

Penaltı hakkında hakemle konuşmak istedi ama cevap alamayınca sıcak bir davranışta bulundu. İkinci yarıda bence maçı aldık ama golü attıktan sonra maçı bitirmemiz gerekirdi. Üzgünüz.

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