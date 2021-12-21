Erdinç Sözer: Trabzonspor maçından galibiyet istiyoruz

21 Aralık 2021 Salı 19:43 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 19:43

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Medipol Başkaşehir, evinde GZT Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, maçın ardından mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Sözer, "Beklediğimiz bir maç oldu. Rakip disiplinli bir takım. Güzel başladık, öne geçtik. 2'nci ve 3'üncü golü bulamadık ve kornerden gol yedik. 1-1'lik skorla devreye girdik. Devreden daha istekli ve topu öne taşıyan bir takım olarak çıktık. İstediğimiz bir galibiyet aldık. Her zaman bu istekle oynamalıyız. Bu bizim oyunumuz. Takımı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

"TRABZON'DA GALİBİYET ALMAK İSTİYORUZ"

Ligin ilk devresinin son haftasında Trabzonspor ile oynanacak mücadele için de Sözer, "Puana değil, oyunumuza bakıyoruz. Güzel bir duruma geldik. Trabzonspor maçı yılın son maçı, her şeyi vermek istiyoruz. Çok güzel ve iddialı bir maç olacak. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz, pas oyununu sergilemek istiyoruz, galibiyet almak istiyoruz." şeklinde konuştu.