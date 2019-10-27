Videoda Erdoğan’ın futbolculuk dönemi, Fenerbahçe maçlarını izlemesi, soyunma odasına inmesi ve futbolcularla diyalogları yer aldı.

Ayrıca, Fenerbahçeliler Erdoğan hakkında görüşlerini şöyle dile getirdi:

● Nevruz: Kaleperovic bana Erdoğan’ı transfer etmek istediğini söyledi. Gelseydi, Alpaslan ile birlikte efsane bir ikili olurdu.

● Emre: Fenrebahçe’nin en zor günlerinde her zaman yanında durmuştur.

● Yalçın Akdoğan: Büyük yoğunluk içinde olduğu zamanlarda bile gözü kulağı hep Fenerbahçe maçlarındadır.

● Mecit Çetinkaya: Zamanında Fenerbahçe’de oynamayı çok istedi ama ailesi izin vermedi.

● Ali Şen: Recep Tayyip Erdoğan büyük bir Fenerbahçelidir.

● Bilal Erdoğan: Benim Fenerbahçeli olmam biraz babadan özenerek gerçekleşmiştir.