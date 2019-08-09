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Erdoğan, Divan üyesi oldu

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe üyeliğinde 25 yılını dolduran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yüksek Divan Kurulu üyeliğine hak kazandığını açıkladı.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, kulüp dergisinin aağustos sayısıdaki yazısında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kulüp üyeliğinde 25. yılını doldurarak Yüksek Divan Kurulu üyeliği hakkını kazanmıştır. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz” açıklamasını yaptı. Koç yazısında ayrıca şunları söyledi: “Bu sezon taraftarlarını mutlu eden, zirve yarışında iddialı bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Hocamızın istediği isimlerde son aşamaya geldik. Kruse, Emre, Muriç, Rodrigues gibi yıldızlar aldık. Şampiyonluk hedefiyle çıktığmıız yeni sezon öncesi hocamıza, sporcularımıza ve çalışanlarımıza başarılar diliyorum. Finansal alanda yaptığımız başarılı çalışmalarla Avrupa kupalarından men edilme riskini şimdilik bertaraf ettik.

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