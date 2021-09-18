Erdoğan Saçak için Antalyaspor'dan taziye mesajı

18 Eylül 2021 Cumartesi 00:11 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 00:11

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuruluş kadromuzda yer alan ve daha sonra takımımızda yardımcı antrenör olarak da görev yapan Erdoğan (Erol) Saçak'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Saçak için Antalya'da Muratpaşa Camisi'nde yarın öğle vakti cenaze namazının kılınacağı ve daha sonra Hasan Subaşı Tesisleri'nde tören düzenleneceği bildirildi.

Erdoğan Saçak'ın cenazesinin Burdur Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.