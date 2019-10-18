‘Erdoğan’a saygı duyulmalı’

PREMİER Lig ekibi Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, İngiliz basınına verdiği röportajda, “Türkiye’nin Cumhurbaşkanı kim olursa olsun ben saygı duyarım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da saygı duyulmalı” dedi. Londra’da Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası siyasiler de dahil ırkçı saldırılara hedef olduğunu belirten Özil şunları söyledi: “Almanya Başbakanı Angela Merkel de Londra’da olsa ve benimle görüşmek isteseydi aynısını yapardım. Bu o makama saygı göstergesidir. Kendimi korunmasız hissettim. Almanya için 9 yıl futbol oynadım, Dünya Kupası’nı kazandım. Beni ne Alman Milli Takımı’ndan ne de eski takımım Bayern Münih’ten kimse aramadı, ‘O bizim oyuncumuz hakaret edemezsiniz’ demedi. O görüşme için özür dileyip hata yaptığımı söylersem sanki her şey düzelecekti. Bunu asla yapmazdım, yapmadım da. Ben kiminle fotoğraf çektireceğimin kararını vermekte özgür bir bireyim.”

2021 yılına kadar Arsenal’deyim

İNGİLİZ devlerinden Arsenal’den haftada 350 bin sterlin kazanan, teknik direktör Unai Emery’nin kadroda düşünmediği Mesut Özil, transfer dedikodularına noktayı koydu. Mesut, “2 yıl daha sözleşmem var. Bitene kadar Arsenal’da kalacağım. Hocamla aramda bir sorun yok. Emery’nin kararına saygı duyuyorum. Çok çalışıp formamı geri alacağım. O gün mutlaka gelecek” diye konuştu