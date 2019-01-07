Eren 1.4 milyon € için TFF’ye gitti
GALATASARAY’DA Teknik Direktör Fatih Terim’in “Çalışma kültürümüz farklı” diyerek Serdar Aziz ile birlikte kulüp bulmasını istediği Eren Derdiyok, 1.4 milyon euroluk alacağı için Futbol Federasyonu’na başvurdu
- StarSpor
GALATASARAY’DA Teknik Direktör Fatih Terim’in “Çalışma kültürümüz farklı” diyerek Serdar Aziz ile birlikte kulüp bulmasını istediği Eren Derdiyok, 1.4 milyon euroluk alacağı için Futbol Federasyonu’na başvurdu. Sarı-Kırmızılı yönetim, Sion başta olmak üzere yurt içinden de bazı takımların listesinde olan Eren’e parasını ödemezse oyuncu bedavaya takımdan ayrılabilecek.
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