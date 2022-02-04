Eren Albayrak: Yuvama döndüm diyebilirim

DHA 4 Şubat 2022 Cuma 18:03 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 18:03

Çaykur Rizesporlu Eren Albayrak, "Yuvam dediğim bir yere geldiğim için çok mutluyum." dedi.

Çaykur Rizespor'un bugün yaptığı idman öncesinde açıklamalarda bulunan yeni transfer Eren Albayrak, "Rizespor'a çok alışma süreci yaşamıyorum çünkü kaldığım yerden devam eder gibiyim. Yuvama döndüm diyebilirim. O kadar güzel bir 3.5 yıl geçirmişim ki geldiğimde herkes çok güzel karşıladı. Dolu dolu 3,5 yılım geçti. Takım olarak şampiyonluk yaşadık. Bireysel olarak da A Milli Takım'a gittiğim yer burası. Hem takım olarak hem bireysel olarak o 3.5 yıldan daha güzel yıllar burada geçiririz." dedi.

Önlerinde önemli bir süreç olduğunu belirten Albayrak "Oynadığım dönemde de burada yaşadığım süreçler. Hem camia olarak hem kulüp olarak hem de taraftarlar olarak birlik beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Çünkü kolay bir süreç değil. En iyi şekilde sahada hazırlanacağız taraftarımızın da desteği ile beraber bu zorlu süreçten alnımızın akı ile çıkacağız." şeklinde konuştu.

Kendisinin ve Gedson'un transferini değerlendiren Eren Albayrak, "Çaykur Rizespor'a transferim çok kısa sürede, bir hafta içerisinde gerçekleşti. Yuvam dediğim bir yere geldiğim için çok mutluyum. Benden sonra Gedson geldi. Tabii ki onun futbolculuk kariyeri tartışılmaz. Umarım bize de çok katkısı olur, çünkü zor bir süreçteyiz. Öyle futbolculara tabii ki ihtiyacımız var. Takım olarak iyi bir mücadele vererek bu süreçten alnımızın akı ile çıkacağız." dedi.