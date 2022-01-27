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Spor

Eren Albayrak'tan Rizespor'a 2,5 yıllık imza

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor'dan Eren Albayrak ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 17:59 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 17:59
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Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusu Eren Albayrak için İstanbul'da kulüp başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katılımıyla imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul'da, başkan yardımcımız Selim Selimoğlu ile bir araya gelen yıldız futbolcu kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllığına Çaykur Rizespor'umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Eren Albayrak'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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