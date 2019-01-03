Eren, bonservisini alıp Sion’a gidecek

GALATASARAY’DA Teknik Direktör Fatih Terim’in kadro dışı kararı sonrası takımdan gönderilmesine karar verilen Eren Derdiyok kendine takım buldu. Türk asıllı İsviçreli forvetin Sion’la prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Sarı-Kırmızılı kulübün satış listesine koyduğu Eren, bonservisini alabilirse Sion’a imza atacak. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’dan 2 milyon euronun üzerinde alacağı olduğu öğrenildi.