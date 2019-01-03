Eren, bonservisini alıp Sion’a gidecek
GALATASARAY’DA Teknik Direktör Fatih Terim’in kadro dışı kararı sonrası takımdan gönderilmesine karar verilen Eren Derdiyok kendine takım buldu.
- StarSpor
GALATASARAY’DA Teknik Direktör Fatih Terim’in kadro dışı kararı sonrası takımdan gönderilmesine karar verilen Eren Derdiyok kendine takım buldu. Türk asıllı İsviçreli forvetin Sion’la prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Sarı-Kırmızılı kulübün satış listesine koyduğu Eren, bonservisini alabilirse Sion’a imza atacak. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’dan 2 milyon euronun üzerinde alacağı olduğu öğrenildi.
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