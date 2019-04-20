Eren Derdiyok: Artık paramı ödeyin
Galatasaray'da Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok, kulüpten alacağı parayı istiyor.
Fatih Terim'in teknik kararla kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok, Galatasaray yönetimine mesaj gönderdi.
UÇK veya FIFA'ya gitmek istemediğini belirten tecrübeli forvetin "Artık paramı ödeyin. Başka yollara başvurmak istemiyorum. Buradan iyi şekilde ayrılmak istiyorum" dediği öğrenildi.
(Fotomaç)
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