Eren Derdiyok Basel'le görüşüyor

GALATASARAY’DA son maçlarda sakatlık nedeniyle forma giyemeyen ve tepki çeken Eren Derdiyok’un ayrılmak için gemileri yaktığı ortaya çıktı. Türk asıllı 30 yaşındaki İsviçreli forvetin, devre arasında Sarı-Kırmızılı yönetimden sözleşme uzatma teklifi gelmemesi durumunda ülkesine döneceği iddia edildi.

TERİM’İN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ

Cim-Bom’da bazı maçlarda kendini iyi hissetmediği gerekçesiyle oynamayan Eren, en son ilk 11’de başlayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi benzer bir durum nedeniyle kadrodan çıkartılmıştı. Bu gelişme sonrası Teknik Direktör Fatih Terim, Eren’i Devler Ligi’ndeki Schalke maçının kadrosuna almamıştı.

BASEL’LE PAZARLIK HALİNDE

Galatasaray’la 31 Mayıs 2019’da sözleşmesi bitecek olan Türk asıllı forvetin, başta Basel olmak üzere İsviçre Ligi ekipleriyle görüşmelere başladığı belirtiliyor. İsviçre basınında yer alan bazı haberlerde Eren’in bonservisini bedavaya alması durumunda devre arasında Basel’e imza atabileceği de kaydedildi.