Eren Derdiyok iki kez kaçırdı! Bir golü bir de tuttuğu adamı

Galatasaray ile Porto arasında oynanan kritik Şampiyonlar Ligi maçının 14. dakikasında Eren Derdiyok inanılmaz bir gol kaçırdı.

Mücadele 0-0 devam ederken Sofiane Feghouli, sağ taç çizgisinden çalımlar atarak 20 metre boyunca topu sürdü ve sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Porto savunmasını dağıtan Feghouli, altıpas içerisindeki Eren Derdiyok'a çevirdi. Iker Casillas, sol tarafa doğru plonjon attı ve ancak Eren Derdiyok birkaç metreden topu içeri atamadı.

Galatasaray, çok büyük bir fırsatı kaçırırken 3 dakika sonra Porto, Felipe ile öne geçti. Duran topta Eren Derdiyok, tutması gereken Felipe'yi tutmayınca bomboş bir kafa vuruşu yaptı ve Galatasaray 1-0 geriye düştü.

Sarı kırmızılı taraftarlar hem sosyal medyadan hem de tribünden Eren Derdiyok'a çok büyük tepki gösterdi.