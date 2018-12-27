Eren Derdiyok satış listesinde

Teknik direktör Fatih Terim’in sezonun ilk yarısında istenilen performansı gösteremeyen Eren Derdiyok’u da Antalya kampına götürmeme kararı aldığı öğrenildi. Eren’in satış listesine konulduğu 4 Ocak’ta başlayacak ara transferde uygun fiyat veren bir kulübe satılacağı belirtildi. Eren Derdiyok’la İsviçre’den Basel ile Bursaspor’un ilgilendiği belirtildi. Sarı-Kırmızılı santrafor ligin ilk yarısında 18 maçta forma giyerken 10 gole imza atmıştı.