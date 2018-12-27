Eren Derdiyok satış listesinde
GALATASARAY’DA Serdar Aziz’den sonra ikinci deprem.
- StarSpor
Teknik direktör Fatih Terim’in sezonun ilk yarısında istenilen performansı gösteremeyen Eren Derdiyok’u da Antalya kampına götürmeme kararı aldığı öğrenildi. Eren’in satış listesine konulduğu 4 Ocak’ta başlayacak ara transferde uygun fiyat veren bir kulübe satılacağı belirtildi. Eren Derdiyok’la İsviçre’den Basel ile Bursaspor’un ilgilendiği belirtildi. Sarı-Kırmızılı santrafor ligin ilk yarısında 18 maçta forma giyerken 10 gole imza atmıştı.
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