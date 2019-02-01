Eren Derdiyok, Sion'a transfer oluyor

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Eren Derdiyok için İsviçre'den talip çıktı. İsviçre basını, Murat Yakın'ın çalıştırdığı Sion'un Eren Derdiyok için harekete geçtiğini iddia etti.

Basel'de Eren Derdiyok ile birlikte çalışan Murat Yakın'ın tecrübeli forveti çok istediği ve iki Türk asıllı İsviçrelinin transferi konuştuğu belirtildi.

İSVİÇRE'DE TRANSFER DÖNEMİ 15 ŞUBAT'TA BİTİYOR

İsviçre'de transfer döneminin Avrupa'nın çoğu ülkesi gibi 31 Ocak değil, 15 Şubat'ta kapanıyor olması ise Sion'un elini güçlendiriyor.

İsviçre'ye dönmeye sıcak bakan Eren'in de Murat Yakın ile tekrar çalışmayı isteyebileceği ve ilerleyen günlerde anlaşmanın yapılmaya yakın olduğu kaydedildi.

Murat Yakın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Sion, İsviçre Ligi'nde 21 puanla 7. sırada yer alıyor.

(Sporx)