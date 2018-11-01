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Eren Derdiyok yoksa kaos var!

G.Saray’ın tecrübeli forveti derbide sahaya çıkamazsa yine taşlar yerinden oynayacak.

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GOMİS’İN satılmasının ardından hücum hattındaki bütün yük Eren Derdiyok’a kalmıştı. Tecrübeli forvetin sık sık yaşadığı sakatlıklar sonrasında ileri uçta Onyekuru ve Sinan forma giymişti. Yani taşlar yerinden oynamıştı. Yarınki derbi öncesi Eren’de büyük bir sorun yok. Ancak son anda bir sakatlık yaşarsa veya maç içinde problem hissederse yine her şey birbirine girecek. Büyük ihtimalle Sinan ileri uca geçecek.

SAĞLIK HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Bu durumda bütün taşlar yerinden oynayacak. Teknik Direktör Fatih Terim, sağlık heyetiyle konuşarak son dönemde yaşanan sakatlıkların sebebini sordu. Üst üste problem yaşayan futbolcuların raporlarını da görmek istedi. Sarı-Kırmızılılar, ocak ayındaki ara transfer dönemine kadar mevcut kadroyla mücadele etmek zorunda... Ocak'ta kesinlikle forvet transferi yapılacak. O tarihten sonra alternatifler de artacak.

(Aksam)

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