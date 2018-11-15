Eren Derdiyok'a eski kulübü Basel talip oldu
Galatasaray’da Teknik direktör Fatih Terim’in takımda yer vermediği Eren Derdiyok’a eski kulübü Basel talip oldu. Yönetim teklifi değerlendirecek.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in son maçlarda takımda yer vermediği Eren Derdiyok'a İsviçre kulüplerinden Basel'in talip olduğu öğrenildi.
Futbol hayatına İsviçre kulübü Basel'de başlayan Eren Derdiyok'un Galatasaray'da forma şansının az olması bu oyuncunun gitme şansını kuvvetlendiriyor. Basel'in Eren Derdiyok için nabız yokladığı ve resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.
Galatasaray yönetiminin, teknik direktör Fatih Terim ile görüşerek Eren Derdiyok için yapılacak teklife net bir cevap vereceği öne sürüldü. (Takvim)
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