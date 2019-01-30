Eren Derdiyok’a Meksikalı talip

Galatasaray’ın satış listesine koyduğu Eren Derdiyok, bir türlü kulüp bulamadı. Kasımpaşa’nın istemediği golcü futbolcu, İsviçre kulüplerinin az para vermesi nedeniyle ülkesine dönemedi. Katar ve Çin’e de gitmek istemeyen golcü futbolcuya dün son olarak Meksika takımlarından Americano teklif yaptı.