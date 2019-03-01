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Eren Derdiyok'tan Abdürrahim Albayrak'a: İstanbul'u seviyorum neden ayrılayım?

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve transfer olması için yoğun bir çaba serfedilen Eren Derdiyok'un İstanbul'u çok sevdiği için kendisine gelen teklifleri reddettiği öğrenildi.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Ocak ayında Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan ve ‘kendine kulüp bul denen’ Eren Derdiyok için Abdürrahim Albayrak açıklama yapmış, oyuncuyla bir kez daha görüşeceklerini ve transfer olması için Eren’i ikna edeceklerini belirtmişti.
 
"KADRO DIŞI BIRAKILDIĞIMDAN NEDEN HABERİM YOKTU?"
 
TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Çin, İsviçre, Süper Lig, hatta Meksika’dan gelen teklifleri bir bir reddeden ve sezon sonuna kadar bekleyerek Galatasaray’dan para kazanmayı tercih eden Eren Derdiyok’un Abdürrahim Albayrak’la bir araya geldiği ve görüşmenin çok uzun sürmediği öğrenildi. 5 Ocak’ta kendisine bildirilmeden Antalya kampına götürülmeyen ve kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok’un bu duruma bir hayli sinirlendiği ifade edilirken, tecrübeli futbolcunun Abdürrahim Albayrak’a;
 
"İSTANBUL'U ÇOK SEVİYORUM BİR YERE GİTMEYECEĞİM"
 
‘Sebepsiz yere kadro dışı bırakıldım, karardan haberim bile yoktu, yeni bir takımda oynamayı düşünmüyorum sezon sonuna kadar dinlenip kafamı toparlayacağım. Transfer tekliflerini kabul etmeme nedenlerimden biri de İstanbul’u çok sevmem, şehirden ayrılmak istemiyorum, yoksa İsviçre’den, Çin’den, Süper Lig’de bazı Anadolu kulüplerinden teklifler aldım fakat İstanbul’dan kopmamak için hepsini reddettim’ dediği bildirildi.
 
Eren’in açıklamalarından sonra masadan kalkan Abdurrahim Albayrak’ın durumu başkan ve yönetime ilettiği ifade edildi.

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