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Eren Derdiyok'un hatalı pası Fatih Terim'i çıldırttı

Dün akşam kenarda bir hayli gergin gözüken Fatih Terim, maçın sonlarında yapılan hatalardan dolayı resmen çıldırdı.

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup oldu. Yedek kulübesinde ise Fatih Terim sinirlerine hakim olamadı. RZD Arena'da oynanan mücadelenin 82. dakikasında Eren'in hatalı pası sonrası Moskova, tehlikeli bir atak geliştirdi. Pozisyonun sonunda Moskovalı futbolcu Igor Denisov'un şutu kaleyi bulmadı. Yedek kulübesinden pozisyonu izleyen Fatih Terim sinirlerine hakim olmakta oldukça zorlandı. Terim pozisyona olan isyanını kulübenin camından çıkardı. Galatasaray'ın bir başka pozisyonunda ise Fatih Terim adeta çıldırdı. Terim, ellerindeki eldiveni çıkarttıp yere fırlattı. Daha sonrasında ise eldivenleri geri aldı.

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