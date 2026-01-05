Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, Trabzonspor'a karşı takımdaki yerini aldı.
Son olarak 9 Kasım 2025 tarihinde Süper Lig'de 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında görev alan Eren, 57 gün sonra formasına kavuştu.
GOLLE GERİ DÖNDÜ
Milli futbolcunun sahalara dönüşü golle oldu. Başarılı sol bek, 45+2'nci dakikada Mauro Icardi'nin asistinde Trabzonspor kalecisi Andre Onana'yı etkisiz bırakarak takımı adına farkı 2'ye çıkartan golü kaydetmeyi başardı.