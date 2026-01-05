İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0192
  • EURO
    50,4965
  • ALTIN
    6149.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eren Elmalı, sahalara golle döndü: Derbide sahne aldı!
Spor

Eren Elmalı, sahalara golle döndü: Derbide sahne aldı!

Eren Elmalı, 45 günlük hak mahrumiyeti cezasının ardından sahalara derbide döndü. Milli sol bek, Mauro Icardi'nin asistinde attığı golle Trabzonspor karşısında 2. golü attı.

HABER MERKEZİ5 Ocak 2026 Pazartesi 21:52 - Güncelleme:
Eren Elmalı, sahalara golle döndü: Derbide sahne aldı!
ABONE OL

Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, Trabzonspor'a karşı takımdaki yerini aldı.

Son olarak 9 Kasım 2025 tarihinde Süper Lig'de 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında görev alan Eren, 57 gün sonra formasına kavuştu.

GOLLE GERİ DÖNDÜ

Milli futbolcunun sahalara dönüşü golle oldu. Başarılı sol bek, 45+2'nci dakikada Mauro Icardi'nin asistinde Trabzonspor kalecisi Andre Onana'yı etkisiz bırakarak takımı adına farkı 2'ye çıkartan golü kaydetmeyi başardı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.