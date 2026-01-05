İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,025
  • EURO
    50,5035
  • ALTIN
    6138.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Eren Elmalı: Zor bir süreç geçirdim

Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükselen Galatasaray'da, 45 günlük hak mahrumiyeti cezasının ardından sahalara dönen Eren Elmalı duygusal açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ5 Ocak 2026 Pazartesi 23:14 - Güncelleme:
Eren Elmalı: Zor bir süreç geçirdim
ABONE OL

Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Süper Kupa'da finale yükselen ilk takım oldu.

Maçın ardından Eren Elmalı açıklamalarda bulundu.

45 gün hak mahrumiyeti cezasını tamamladıktan sonra ilk maçın çıkan Eren, "Zor bir süreç geçirdim. Herkese teşekkür ederim, bana çok destek oldular. Golden sonra da hocama gitmek istedim... Her zaman yanımdaydı. Duygusal bir gündü. Takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Duygulandım golden sonra... Ben anlarım sadece... Zor anlar yaşadım. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.