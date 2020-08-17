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Spor

Eren Tozlu'dan Yeni Malatyaspor'a sitemkar veda: ''Hakkım varsa bir kişi hariç helaldir''

Yeni Malatyaspor'un golcüsü Eren Tozlu, sarı siyahlı takımdan ayrıldığını açıkladı. Sitem dolu bir veda mesajı yayımlayan Eren 'Hakkım varsa bir kişi hariç helaldir' dedi.

AA17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:42 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:42
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BtcTurk Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Eren Tozlu, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-siyahlı takımın 4 yıl formasını giydiğini hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Bu süre içerisinde şampiyonluk yaşayıp kulübün kaptanlık görevini yürüttüm. Yeni Malatyaspor'dan bu şekilde ayrıldığım için üzgünüm. Söylenecek çok şey var ama şimdi zamanı değil. En ihtiyacım olan anlarda bana verdikleri güç ve destek için büyük Yeni Malatyaspor taraftarına teşekkür ederim. Hakkım varsa bir kişi hariç helaldir. Hoşça kalın." ifadelerini kullandı.

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