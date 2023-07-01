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Spor

Erencan Yardımcı için Beşiktaş açıklaması

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, yıldız oyuncusu Erencan Yardımcı için 'Erencan Yardımcı'yı Beşiktaş istiyor. Ancak Erencan bu sezon takımımızda kalacak. Erencan'dan faydalanacağız.' ifadelerini kullandı.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 15:57 - Güncelleme:
Erencan Yardımcı için Beşiktaş açıklaması
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Spor Toto 1. Lig'de geçtiğimiz sezon Play-Off'larda şampiyonluk şansını kaybeden Eyüpspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Eflatun-Sarılılar'ın geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiraladığı Erencan Yardımcı'yla Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi.

"BEŞİKTAŞ İSTİYOR"

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'dan Erencan Yardımcı hakkında açıklama geldi. Radyospor'a konuşan Murat Özkaya, "Erencan Yardımcı'yla Beşiktaş istiyor. Ancak Erencan bu sezon takımımızda kalacak. Erencan'dan faydalanacağız" dedi.

ÖNCELİK GALATASARAY'DA

Özkaya, Erencan Yardımcı konusunda Galatasaray'ın önceliği olduğunu ifade etti.

ERENCAN YARDIMCI'NIN PERFORMANSI

2020-2021 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan 479 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Eyüpspor'a gelen 21 yaşındaki forvet; kiralık olarak gittiği Süper Lig takımı Alanyaspor'da 18 maçta 4 gol ile 1 asist yaptı.

Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor'la sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor.

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