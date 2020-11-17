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Spor

Ergene Velimeşespor'da 8 pozitif vaka

Ergene Velimeşespor'da yapılan koronavirüs testlerinde 7 futbolcu ile 1 kulüp personelinin sonucu pozitif çıktı.

DHA17 Kasım 2020 Salı 13:55 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 13:55
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Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Ergene Velimeşespor'da 7 futbolcu ile 1 kulüp personelinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Test sonucu pozitif çıkan futbolcular ve personel 14 gün karantina altına alınırken, 4 futbolcusu da sakat olan Ergene Velişemespor, kadro kurmakta güçlük çekiyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "En az 14 gün izole bir şekilde futboldan ve antrenmanlardan uzak kalan bir futbolcunun yeniden form tutabilmesi için de bir o kadar süreye ihtiyaç var. Bu da test sonucu pozitif çıkan bir futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalması manasına geliyor" denildi.

Geçtiğimiz sezon koronavirüs nedeniyle liglerde maçlara ara verildiği de anımsatılan açıklamada, yeniden maçlara ara verilmesi gerektiği, bu sayede bulaşma hızının düşürülebileceği ve yeni koronavirüs vakalarının önüne geçilebileceği kaydedildi.

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