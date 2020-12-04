Ergin Ataman: 3 yıldır ilk kez bu kadar kötüydük

04 Aralık 2020 Cuma 23:06 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 23:06

Ergin Ataman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Baskonia'nın iyi bir oyun sergilediğini belirterek, "Üç yıldır takımın antrenörlüğünü yapıyorum, ilk kez bu kadar kötü maç oynadık. Açıkçası maçı bıraktık." dedi.

"BU TAKIM AVRUPA LİGİ'NDE FİNAL OYNADI"



Takımının geçen sezon Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergilediğini hatırlatan Ataman, "Bu takım Avrupa Ligi'nde final oynadı. Bu sezon son 5 maçı da kazanmıştık. Kimse makine değil, kabul ediyorum. İlk yarıda Baskonia'ya hücum ribaundu izni verdik. Sakatlıktan gelen oyuncularımız hazır değildi, bunu antrenmanda da gördük. Bu performansın sonunda da maçı bıraktık." değerlendirmesinde bulundu.

TDS Baskonia Başantrenörü Dusko Ivanovic ise rakipleri karşısında çok iyi savunma yaptıklarını ve galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.