İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Aralık 2020 Cuma / 18 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8012
  • EURO
    9,4797
  • ALTIN
    460.631
  • BIST100
    1330.87
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ergin Ataman: 3 yıldır ilk kez bu kadar kötüydük
Spor

Ergin Ataman: 3 yıldır ilk kez bu kadar kötüydük

THY Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi TDS Baskonia'a 77-59 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman karşılaşma sonrası konuştu. 3 yıldır takımın en kötü performans gösterdiği karşılaşma olduğunu belirten Ataman, 'Açıkçası maçı bıraktık.' dedi.

04 Aralık 2020 Cuma 23:06 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 23:06
ABONE OL

Ergin Ataman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Baskonia'nın iyi bir oyun sergilediğini belirterek, "Üç yıldır takımın antrenörlüğünü yapıyorum, ilk kez bu kadar kötü maç oynadık. Açıkçası maçı bıraktık." dedi.

"BU TAKIM AVRUPA LİGİ'NDE FİNAL OYNADI"

Takımının geçen sezon Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergilediğini hatırlatan Ataman, "Bu takım Avrupa Ligi'nde final oynadı. Bu sezon son 5 maçı da kazanmıştık. Kimse makine değil, kabul ediyorum. İlk yarıda Baskonia'ya hücum ribaundu izni verdik. Sakatlıktan gelen oyuncularımız hazır değildi, bunu antrenmanda da gördük. Bu performansın sonunda da maçı bıraktık." değerlendirmesinde bulundu.

TDS Baskonia Başantrenörü Dusko Ivanovic ise rakipleri karşısında çok iyi savunma yaptıklarını ve galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.